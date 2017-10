Olympics-Women's fencing individual epee last 32 results

LONDON, July 30 (Reuters) - China's Li Na beat Ukraine's Kseniya Pantelyeyeva 15-10 in a women's fencing individual epee last 32 match. Results Table Li Na (China) beat Kseniya Pantelyeyeva (Ukraine) 15-10 Monika Sozanska (Germany) beat Violetta Kolobova (Russia) 15-14 Rossella Fiamingo (Italy) beat Nozomi Nakano (Japan) 15-11 Simona Gherman(Romania) beat Corinna Lawrence (Britain) 15-9 Britta Heidemann (Germany) beat Bianca Del Carretto (Italy) 14-13 Maya Lawrence (U.S.) beat Mara Navarria (Italy) 15-12 Shin A Lam (South Korea) beat Sherraine Schalm (Canada) 15-12 Laura Flessel-Colovic (France) beat Courtney Hurley (U.S.) 15-12 Yana Shemyakina (Ukraine) beat Lioubov Chutova (Russia) 15-12 Anna Sivkova (Russia) beat Jung Hyo-Jung (South Korea) 15-12 Choi In Jeong (South Korea) beat Emese Szasz (Hungary) 15-12 Tiffany Geroudet (Switzerland) beat Magdalena Piekarska (Poland) 15-14 Sarra Besbes (Tunisia) beat Luo Xiaojuan (China) 15-9 Ana Branza (Romania) beat Hsu Jo Ting (Taiwan) 15-8 Sun Yujie (China) beat Imke Duplitzer (Germany) 15-10 Anca Maroiu (Romania) beat Olena Kryvytska (Ukraine) 15-10