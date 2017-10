Olympics-Women's fencing individual foil quarter-final results

LONDON, July 28 (Reuters) - Olympic women's fencing individual foil quarter-final results at the 2012 London Games on Saturday. Results Table: Quarter-final matches: Valentina Vezzali (Italy) beat Ines Boubakri (Tunisia) 8-7 Elisa Di Francisca (Italy) beat Chieko Sugawara (Japan) 15-9 Nam Hyun-Hee (South Korea) beat Kanae Ikehata (Japan) 15-6 Arianna Errigo (Italy) beat Lee Kiefer (U.S.) 15-10 Last 16 matches: Elisa Di Francisca (Italy) beat Carolin Golubytskyi (Germany) 15-9 Kanae Ikehata (Japan) beat Ysoara Thibus (France) 15-11 Lee Kiefer (U.S.) beat Jung Kil Ok (South Korea) 15-13 Valentina Vezzali (Italy) beat Chen Jinyan (China) 15-6 Ines Boubakri (Tunisia) beat Astrid Guyart (France) 15-10 Nam Hyun-Hee (South Korea) beat Aida Mohamed (Hungary) 8-7 Chieko Sugawara (Japan) beat Corinne Maitrejean (France) 15-9 Arianna Errigo (Italy) beat Kamilla Gafurzianova (Russia) 15-7 Last 32 matches: Kanae Ikehata (Japan) beat Sylwia Gruchala (Poland) 9-8 Valentina Vezzali (Italy) beat Shiho Nishioka (Japan) 14-8 Lee Kiefer (U.S.) beat Monica Peterson (Canada) 15-10 Elisa Di Francisca (Italy) beat Mona Shaito (Lebanon) 15-2 Jung Kil Ok (South Korea) beat Aida Shanaeva (Russia) 15-14 Carolin Golubytskyi (Germany) beat Saskia van Erven (Colombia) 14-9 Chen Jinyan (China) beat Malgorzata Wojtkowiak (Poland) 15-8 Ysora Thibus (France) beat Inna Deriglazova (Russia) 15-8 Ines Boubakri (Tunisia) beat Nicole Ross (U.S.) 15-8 Chieko Sugawara (Japan) beat Jeon Hee-Sok (South Korea) 15-13 Aida Mohamed (Hungary) beat Nzingha Prescod (U.S.) 15-10 Kamilla Gafurzianova (Russia) beat Martyna Synoradzka (Poland) 15-8 Nam Hyun-Hee (South Korea) beat Olga Leleyko (Ukraine) 15-9 Corinne Maitrejean (France) beat Natalia Sheppard (Britain) 15-5 Astrid Guyart (France) beat Iman Shaban (Egypt) 15-2 Arianna Errigo (Italy) beat Johana Fuenmayor (Venezuela) 15-4 (Editing by Todd Eastham)