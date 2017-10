CORRECTED-Olympics-Women's fencing individual foil last 64 results

(Corrects nationality of Mona Shaito in results table) LONDON, July 28 (Reuters) - Canada's Monica Peterson beat Britain's Anna Bentley 10-9 in the Olympic women's fencing individual foil last 64 at the 2012 London Games on Saturday. Peterson won at ExCeL in London to reach the next round. Results Table Monica Peterson (Canada) beat Anna Bentley (Britain) 10-9 Mona Shaito (Lebanon) beat Shaimaa El Gammal (Egypt) 7-6 Shiho Nishioka (Japan) beat Lin Po Heung (Hong Kong) 13-10 Natalia Sheppard (Britain) beat Sophie Troiano (Britain) 12-9 Johana Fuenmayor (Venezuela) beat Eman El Gammal (Egypt) 15-9 Olga Leleyko (Ukraine) beat Anissa Khelfaoui (Algeria) 15-4