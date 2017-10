Olympics-Women's fencing individual sabre last 32 results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Russia's Sofya Velikaya beat Algeria's Lea Melissa Moutoussamy 15-6 in an Olympic women's fencing individual sabre last 32 match on Wednesday. Results Table Dagmara Wozniak (U.S.) beat Salma Mahran (Egypt) 15-6 Sabina Mikina (Azerbaijan) beat Alexandra Bujdoso (Germany) 15-13 Aleksandra Socha (Poland) beat Sandra Sassine (Canada) 15-7 Gioia Marzocca (Italy) beat Maria Perez Maurice (Argentina) 15-10 Yuliya Gavrilova (Russia) beat Yuliya Zhivitsa (Kazakhstan) 15-7 Seira Nakayama (Japan) beat Leonore Perrus (France) 15-12 Alejandra Benitez (Venezuela) beat Lee Ra Jin (South Korea) 15-9 Chen Xiaodong (China) beat Amira Ben Chaabane (Tunisia) 15-12 Zhu Min (China) beat Bianca Pascu (Romania) 15-10 Vassiliki Vougiouka (Greece) beat Louise Bond-Williams (Britain) 15-8 Irene Vecchi (Italy) beat Sophie Williams (Britain) 15-6 Sofya Velikaya (Russia) beat Lea Melissa Moutoussamy (Algeria) 15-6 Azza Besbes (Tunisia) beat Au Sin Ying (Hong Kong) 15-13 Mariel Zagunis (U.S.) beat Diah Permatasari (Indonesia) 15-7 Olga Kharlan (Ukraine) beat Margarita Tschomakova (Bulgaria) 15-8 Kim Jiyeon (South Korea) beat Ursula Gonzalez (Mexico) 15-3