Olympics-Women's fencing individual sabre last 16 results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Russia's Sofya Velikaya beat Venezuela's Alejandra Benitez 15-10 in an Olympic women's fencing individual sabre last 16 match on Wednesday. Results Table Sophia Velikaia (Russia) beat Alejandra Benitez (Venezuela) 15-10 Vassiliki Vougiouka (Greece) beat Aleksandra Socha (Poland) 15-7 Zhu Min (China) beat Julia Gavrilova (Russia) 15-11 Mariel Zagunis (U.S.) beat Seira Nakayama (Japan) 15-9 Dagmara Wozniak (U.S.) beat Azza Besbes (Tunisia) 15-13 Kim Jiyeon (South Korea) beat Gioia Marzocca (Italy) 15-7 Olga Kharlan (Ukraine) beat Sabina Mikina (Azerbaijan) 15-10