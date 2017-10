Olympics-Japan's Yusuke Tanaka tops men's gymnastics parallel bars qualification

LONDON, July 28 (Reuters) - Japan's Yusuke Tanaka won the Olympic men's gymnastics parallel bars qualification at the 2012 London Games on Saturday with 15.866 points at North Greenwich Arena in London, qualifying for the next round. Results Table 1. Yusuke Tanaka (Japan) 15.866 Q points 2. Kazuhito Tanaka (Japan) 15.725 Q 3. Zhe Feng (China) 15.633 Q 4. Emin Garibov (Russia) 15.600 Q 5. Kohei Uchimura (Japan) 15.533 6. Marcel Nguyen (Germany) 15.525 Q 7. Vasileios Tsolakidis (Greece) 15.466 Q 8. Daniel Corral Barron (Mexico) 15.433 Q 9. Chenglong Zhang (China) 15.366 Q 9. Hamilton Sabot (France) 15.366 11. Samuel Piasecky (Slovakia) 15.358 12. Danell Leyva (U.S.) 15.333 13. Samuel Mikulak (U.S.) 15.316 14. David Belyavskiy (Russia) 15.300 15. Fabian Hambuchen (Germany) 15.300 16. Marius Daniel Berbecar (Romania)15.233 17. Sergio Sasaki Junior (Brazil) 15.200 18. Epke Zonderland (Netherlands) 15.133 19. Phuoc Hung Pham (Vietnam) 15.133 20. Cyril Tommasone (France) 15.100 21. Javier Gomez Fuertes (Spain) 15.066 22. Mykola Kuksenkov (Ukraine) 15.066 23. Philipp Boy (Germany) 14.933 24. Yann Cucherat (France) 14.900 25. Vlad Bogdan Cotuna (Romania) 14.866 26. Aleksandr Balandin (Russia) 14.766 27. Quazi Syque Caesar (Bangladesh) 14.766 28. Ovidiu Buidoso (Romania) 14.733 29. Ruben Lopez (Spain) 14.733 30. Daniel Purvis (Britain) 14.733