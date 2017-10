LONDON, Aug 7 (Reuters) - China's Deng Linlin won the Olympic gold medal in the women's gymnastics beam on Tuesday. China's Sui Lu won the silver and Alexandra Raisman of the United States won the bronze. Results Table 1. Deng Linlin (China) 15.600 points 2. Sui Lu (China) 15.500 3. Alexandra Raisman (U.S.) 15.066 4. Catalina Ponor (Romania) 15.066 5. Kseniia Afanaseva (Russia) 14.583 6. Larisa Andreea Iordache (Romania) 14.200 7. Gabby Douglas (U.S.) 13.633 8. Victoria Komova (Russia) 13.166