Olympics-Women's gymnastics floor exercise qualification results

LONDON, July 29 (Reuters) - Women's gymnastics floor exercise qualification results at the 2012 London Games on Sunday. Results Table 1. Alexandra Raisman (U.S.) 15.325 Q points 2. Sandra Izbasa (Romania) 15.066 Q 3. Vanessa Ferrari (Italy) 14.900 Q 4. Ksenia Afanaseva (Russia) 14.833 Q 5. Lauren Mitchell (Australia) 14.833 Q 6. Jordyn Wieber (U.S.) 14.666 Q 7. Catalina Ponor (Romania) 14.600 Q 8. Aliya Mustafina (Russia) 14.433 Q 9. Beth Tweddle (Britain) 14.433 10. Diana Chelaru (Romania) 14.333 11. Marta Pihan-Kulesza (Poland) 14.333 12. Asuka Teramoto (Japan) 14.233 13. Sui Lu (China) 14.233 14. Dominique Pegg (Canada) 14.233 15. Elsabeth Black (Canada) 14.233 16. Ashleigh Brennan (Australia) 14.200 17. Daiane dos Santos (Brazil) 14.166 18. Ana Maria Izurieta (Spain) 14.133 19. Jennifer Pinches (Britain) 14.100 20. Victoria Moors (Canada) 14.100 21. Anastasia Grishina (Russia) 14.066 22. Erika Fasana (Italy) 14.033 23. Rebecca Tunney (Britain) 14.000 23. Ana Sofia Gomez (Guatemala) 14.000 25. Hannah Whelan (Britain) 13.933 26. Carlotta Ferlito (Italy) 13.900 27. Jessica Lopez (Venezuela) 13.900 28. Victoria Komova (Russia) 13.900 29. Deng Linlin (China) 13.833 30. Kristina Vaculik (Canada) 13.800