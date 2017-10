Olympics-Women's gymnastics floor exercise medal results

LONDON, Aug 7 (Reuters) - Aly Raisman of the United States won the Olympic gold medal in the women's gymnastics floor exercise event on Tuesday. Romania's Catalina Ponor won the silver and Russia's Aliya Mustafina won the bronze. Results Table 1. Aly Raisman (U.S.) 15.600 points 2. Catalina Ponor (Romania) 15.200 3. Aliya Mustafina (Russia) 14.900 4. Vanessa Ferrari (Italy) 14.900 5. Lauren Mitchell (Australia) 14.833 6. Kseniia Afanaseva (Russia) 14.566 7. Jordyn Wieber (U.S.) 14.500 8. Sandra Raluca Izbasa (Romania) 13.333