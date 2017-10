Olympics-Women's gymnastics vault qualification results

LONDON, July 29 (Reuters) - Women's gymnastics vault qualification results at the 2012 London Games on Sunday. Results Table 1. Mc Kayla Maroney (U.S.) 15.800 Q points 2. Sandra Izbasa (Romania) 15.316 Q 3. Maria Paseka (Russia) 15.049 Q 4. Oksana Chusovitina (Germany) 14.808 Q 5. Yamilet Pena (Dominican Republic) 14.699 Q 6. Janine Berger (Germany) 14.483 Q 7. Brittany Rogers (Canada) 14.483 Q 8. Elsabeth Black (Canada) 14.366 Q 9. Giulia Steingruber (Switzerland) 13.924 10. Nastassia Marachkouskaya (Belarus) 13.800 11. Kristina Vaculik (Canada) 13.800 12. Phan Thi Ha Thanh (Vietnam) 13.533 13. Wong Hiu Ying Angel (Hong Kong, China) 13.533 14. Tina Erceg (Croatia) 13.516 15. Zoi Marques de Lima (Portugal) 13.316 16. Valeriia Maksiuta (Israel) 13.300 17. Dorina Boeczoegoe (Hungary) 12.916 18. Laura Svilpaite (Lithuania) 11.933