Olympics-Women's gymnastics vault medal results

LONDON, Aug 5 (Reuters) - Romania's Sandra Raluca Izbasa won the Olympic gold medal in the women's gymnastics vault on Sunday. McKayla Maroney of the United States won the silver and Russia's Maria Paseka won the bronze. Results Table 1. Sandra Raluca Izbasa (Romania) 15.191 points 2. McKayla Maroney (U.S.) 15.083 3. Maria Paseka (Russia) 15.050 4. Janine Berger (Germany) 15.016 5. Oksana Chusovitina (Germany) 14.783 6. Yamilet Pena (Dominican Republic) 14.516 7. Brittany Rogers (Canada) 14.483 8. Elisabeth Black (Canada) 0.000