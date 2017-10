Olympics-Women's rhythmic gymnastics individual all-around qualification results

LONDON, Aug 10 (Reuters) - Olympic women's rhythmic gymnastics individual all-around qualification results on Friday. Results Table Overall 1. Evgenia Kanaeva (Russia) 116.000 Q 2. Daria Dmitrieva (Russia) 114.525 Q 3. Aliya Garayeva (Azerbaijan) 111.850 Q 4. Silviya Miteva (Bulgaria) 110.925 Q 5. Liubou Charkashyna (Belarus) 110.450 Q 6. Son Yeon-Jae (South Korea) 110.300 Q 7. Alina Maksymenko (Ukraine) 110.025 Q 8. Joanna Mitrosz (Poland) 109.750 Q 9. Neta Rivkin (Israel) 108.900 Q 10. Ganna Rizatdinova (Ukraine) 108.850 Q 11. Deng Senyue (China) 108.825 12. Melitina Staniouta (Belarus) 108.675 13. Delphine Ledoux (France) 108.175 14. Carolina Rodriguez (Spain) 106.800 15. Anna Alyabyeva (Kazakhstan) 106.425 16. Julieta Cantaluppi (Italy) 105.275 17. Jana Berezko-Marggrander (Germany) 105.100 18. Caroline Weber (Austria) 104.950 19. Chrystalleni Trikomiti (Cyprus) 104.675 20. Ulyana Trofimova (Uzbekistan) 97.350 21. Julie Zetlin (U.S.) 96.675 22. Janine Murray (Australia) 96.325 23. Yasmin Mohamed Rostom (Egypt) 96.250 24. Francesca Jones (Britain) 94.625