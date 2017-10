Olympics-Women's rhythmic gymnastics individual all-around medal results

LONDON, Aug 11 (Reuters) - Russia's Evgeniya Kanaeva won the Olympic gold medal in the women's rhythmic gymnastics individual all-around competition on Saturday. Russia's Daria Dmitrieva won the silver and Belarus' Liubou Charkashyna won the bronze. Results Table Overall 1. Evgeniya Kanaeva (Russia) 116.900 2. Daria Dmitrieva (Russia) 114.500 3. Liubou Charkashyna (Belarus) 111.700 4. Aliya Garayeva (Azerbaijan) 111.575 5. Son Yeon Jae (South Korea) 111.475 6. Alina Maksymenko (Ukraine) 109.625 7. Neta Rivkin (Israel) 109.000 8. Silviya Miteva (Bulgaria) 108.950 9. Joanna Mitrosz (Poland) 108.900 10. Ganna Rizatdinova (Ukraine) 107.400