Olympics-Men's trampolining individual qualification - results

LONDON, Aug 3 (Reuters) - -Men's trampolining individual qualification. Results Table Voluntary routine with set requirements 1. Dong Dong (China) 51.16 points 2. Lu Chunlong (China) 51.06 3. Dmitry Ushakov (Russia) 50.71 4. Masaki Ito (Japan) 49.99 5. Nikita Fedorenko (Russia) 49.87 6. Gregoire Pennes (France) 49.77 7. Jason Burnett (Canada) 49.67 8. Yasuhiro Ueyama (Japan) 49.55 9. Blake Gaudry (Australia) 49.26 10. Yuriy Nikitin (Ukraine) 48.94 11. Peter Jensen (Denmark) 48.92 12. Steven Gluckstein (U.S.) 48.86 13. Diogo Ganchinho (Portugal) 48.80 14. Henrik Stehlik (Germany) 48.44 15. Viachaslau Modzel (Belarus) 47.70 16. Flavio Cannone (Italy) 47.45 Voluntary routine without limitations 1. Dmitry Ushakov (Russia) 61.90 2. Dong Dong (China) 61.74 3. Lu Chunlong (China) 61.24 4. Yasuhiro Ueyama (Japan) 60.26 5. Masaki Ito (Japan) 59.82 6. Jason Burnett (Canada) 59.40 7. Gregoire Pennes (France) 57.77 8. Henrik Stehlik (Germany) 57.63 9. Nikita Fedorenko (Russia) 57.21 10. Flavio Cannone (Italy) 56.72 11. Viachaslau Modzel (Belarus) 56.18 12. Peter Jensen (Denmark) 55.78 13. Blake Gaudry (Australia) 35.00 14. Yuriy Nikitin (Ukraine) 30.17 15. Diogo Ganchinho (Portugal) 12.64 16. Steven Gluckstein (U.S.) 12.17