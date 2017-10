LONDON, Aug 3 (Reuters) - China's Dong Dong won the Olympic gold medal in the men's trampolining individual at the 2012 London Games on Friday. Results Table 1. Dong Dong (China) 62.990 points 2. Dmitry Ushakov (Russia) 61.769 3. Lu Chunlong (China) 61.319 4. Masaki Ito (Japan) 60.895 5. Yasuhiro Ueyama (Japan) 60.240 6. Nikita Fedorenko (Russia) 59.105 7. Gregoire Pennes (France) 58.805 8. Jason Burnett (Canada) 6.715