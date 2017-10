Olympics-Women's trampolining individual qualification results

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Women's trampolining individual qualification results on Saturday. The top qualifiers were China's He Wenna, China's Huang Shanshan and Belarus' Tatsiana Piatrenia. Results Table Voluntary routine with set requirements 1. He Wenna (China) 48.860 points 2. Tatsiana Piatrenia (Belarus) 48.785 3. Huang Shanshan (China) 48.499 4. Rosannagh MacLennan (Canada) 48.230 5. Karen Cockburn (Canada) 47.900 6. Luba Golovina (Georgia) 47.805 7. Ana Rente (Portugal) 47.265 8. Ekaterina Khilko (Uzbekistan) 47.240 9. Victoria Voronina (Russia) 47.150 10. Anna Dogonadze (Germany) 46.540 11. Savannah Vinsant (U.S.) 46.400 12. Katherine Driscoll (Britain) 46.335 13. Andrea Lenders (Netherlands) 46.270 14. Ayano Kishi (Japan) 45.745 15. Zita Frydrychova (Czech Republic) 44.345 16. Maryna Kyiko (Ukraine) 41.940 Voluntary routine without limitations 1. He Wenna (China) 56.64 2. Huang Shanshan (China) 56.26 3. Rosannagh MacLennan (Canada) 56.22 4. Karen Cockburn (Canada) 56.05 5. Tatsiana Piatrenia (Belarus) 55.97 6. Savannah Vinsant (U.S.) 54.96 7. Katherine Driscoll (Britain) 54.65 8. Luba Golovina (Georgia) 53.94 9. Victoria Voronina (Russia) 53.85 10. Anna Dogonadze (Germany) 53.83 11. Ana Rente (Portugal) 53.01 12. Ayano Kishi (Japan) 52.24 13. Ekaterina Khilko (Uzbekistan) 52.05 14. Andrea Lenders (Netherlands) 51.85 15. Zita Frydrychova (Czech Republic) 32.22 16. Maryna Kyiko (Ukraine) 31.52