LONDON, Aug 2 (Reuters) - Argentina beat Britain 32-21 in an Olympic men's handball Group A match on Thursday. Results Table Britain 21 Argentina 32 France 25 Tunisia 19 STANDINGS P W D L F A Pts 1. France 3 3 0 0 101 54 6 2. Sweden 2 2 0 0 69 40 4 3. Iceland 2 2 0 0 63 47 4 4. Argentina 3 1 0 2 77 84 2 5. Tunisia 3 0 0 3 62 85 0 6. Britain 3 0 0 3 55 117 0 THURSDAY, AUGUST 2 FIXTURES (GMT) Sweden v Iceland (2015) London