Olympics-Women's handball results

LONDON, July 28 (Reuters) - Women's handball results at the 2012 London Games on Saturday. Results Table Group A: Croatia 23 Brazil 24 Russia 30 Angola 27 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Russia 1 1 0 0 30 27 2 2. Brazil 1 1 0 0 24 23 2 3. Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 3=. Britain 0 0 0 0 0 0 0 5. Croatia 1 0 0 1 23 24 0 6. Angola 1 0 0 1 27 30 0 SATURDAY, JULY 28 FIXTURES (GMT) Montenegro v Britain (1830) London Group B: Denmark 21 Sweden 18 Spain 27 Korea 31 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Korea 1 1 0 0 31 27 2 2. Denmark 1 1 0 0 21 18 2 3. Norway 0 0 0 0 0 0 0 3=. France 0 0 0 0 0 0 0 5. Sweden 1 0 0 1 18 21 0 6. Spain 1 0 0 1 27 31 0 SATURDAY, JULY 28 FIXTURES (GMT) Norway v France (2015) London