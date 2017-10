LONDON, Aug 5 (Reuters) - Croatia beat Britain 37-14 in an Olympic women's handball Group A match on Sunday. Results Table Croatia 37 Britain 14 Montenegro 25 Russia 25 Brazil 29 Angola 26 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Brazil 5 4 0 1 137 122 8 2. Croatia 5 4 0 1 145 115 8 3. Russia 5 3 1 1 151 125 7 4. Montenegro 5 2 1 2 137 123 5 5. Angola 5 1 0 4 132 142 2 6. Britain 5 0 0 5 91 166 0