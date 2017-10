LONDON, Aug 3 (Reuters) - Spain beat South Africa 3-2 in an Olympic men's hockey Group A match on Friday. Results Table Spain 3 South Africa 2 Britain 4 Pakistan 1 Australia 2 Argentina 2 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Australia 3 2 1 0 13 2 7 2. Britain 3 2 1 0 10 4 7 3. Pakistan 3 1 1 1 4 5 4 4. Spain 3 1 1 1 4 8 4 5. Argentina 3 0 1 2 3 8 1 6. South Africa 3 0 1 2 4 11 1 SUNDAY, AUGUST 5 FIXTURES (GMT) Pakistan v South Africa (0945) Britain v Australia (1800) Argentina v Spain (2015)