Olympics-Men's judo 100kg last 16 Match 8 results

LONDON, Aug 2 (Reuters) - Russia's Tagir Khaybulaev beat Belarus' Yauhen Biadulin in Match 8 of the men's judo 100kg last 16 on Thursday. Results Table Tagir Khaybulaev (Russia) beat Yauhen Biadulin (Belarus) 0111-0003 Ramziddin Sayidov (Uzbekistan) beat Oreydi Despaigne (Cuba) 1020-0100 Tuvshinbayar Naidan (Mongolia) beat Thierry Fabre (France) 1000-0000 Hwang Hee-Tae (South Korea) beat Artem Bloshenko (Ukraine) 1001-0000 Lukas Krpalek (Czech Republic) beat Takamasa Anai (Japan) 1001-0000 Elmar Gasimov (Azerbaijan) beat Levan Zhorzholiani (Georgia) 0011-0002 Dimitri Peters (Germany) beat Jevgenijs Borodavko (Latvia) 0011-0000 Henk Grol (Netherlands) beat Luciano Correa (Brazil) 0101-0003