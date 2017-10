LONDON, July 28 (Reuters) - Georgia's Betkil Shukvani beat Australia's Arnie Dickens in match 22 of the Olympic men's Judo 60kg last 64 at the 2012 London Games on Saturday. Shukvani won 0103-0000 at ExCeL in London to reach the next round. Results Table Betkil Shukvani (Georgia) beat Arnie Dickens (Australia) 0103-0000 Ludwig Paischer (Austria) beat Jacob Nel Gnahoui (Benin) 0100-0000