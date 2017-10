LONDON, July 28 (Reuters) - Brazil's Felipe Kitadai beat Saudi Arabia's Eisa Majrashi in the Olympic men's Judo 60kg last 16 at the 2012 London Games on Saturday. Kitadai won 0021-0000 at ExCeL in London to reach the next round. Results Table Felipe Kitadai (Brazil) beat Eisa Majrashi (Saudi Arabia) 0021-0000 Rishod Sobirov (Uzbekistan) beat Javier Guedes (Venezuela) 0100-0000