Olympics-Men's judo 66kg last 64 results

LONDON, July 29 (Reuters) - Canada's Sasha Mehmedovich beat El Salvador's Carlos Figueroa at the Olympic men's Judo 66kg last 64 at the 2012 London Games on Sunday. Mehmedovich won 0010-0000 at ExCeL in London to reach the next round. Results Table Sasha Mehmedovich (Canada) beat Carlos Figueroa (El Salvador) 0010-0000 David Larose (France) beat Golan Pollack (Israel) 0011-0000 Miklos Ungvari (Hungary) beat Ajmal Faizzada (Afghanistan) 0100-0000 Sugoi Uriarte (Spain) beat Francesco Faraldo (Italy) 0100-0000