Olympics-Men's judo 66kg last 16 match 8 results

July 29 (Reuters) - LONDON, Jul 29 (Reuters) - South Korea's Cho Jun-Ho beat Uzbekistan's Mirzahid Farmonov in match 8 of the Olympic men's judo 66kg last 16 at the 2012 London Games on Sunday. Results Cho Jun-Ho (South Korea) beat Mirzahid Farmonov (Uzbekistan) 0011-0001 Masashi Ebinuma (Japan) beat Sergey Lim (Kazakhstan) 0010-0001 Miklos Ungvari (Hungary) beat Rok Draksic (Slovenia) 0011-0002 Lasha Shavdatuashvili (Georgia) beat David Larose (France) 0100-0001 Pawel Zagrodnik (Poland) beat Armen Nazaryan (Armenia) 0111-0102 Colin Oates (Britain) beat Tsagaanbaatar Khashbaatar (Mongolia) 0011-0000 Sugoi Uriarte (Spain) beat Daniel Garcia Gonzalez (Andorra) 0013-0002 Tarlan Karimov (Azerbaijan) beat Ahmed Awad (Egypt) 0002-0002