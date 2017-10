July 29 (Reuters) - LONDON, July 29 (Reuters) - Japan's Masashi Ebinuma beat South Korea's Cho Jun-Ho in match 4 of the Olympic men's judo 66kg quarterfinals at the 2012 London Games on Sunday. Results Table Masashi Ebinuma (Japan) beat Cho Jun-Ho (South Korea) 0001-0001 Lasha Shavdatuashvili (Georgia) beat Colin Oates (Britain) 0100-0000 Miklos Ungvari (Hungary) beat Pawel Zagrodnik (Poland) 0001-0002 Sugoi Uriarte (Spain) beat Tarlan Karimov (Azerbaijan) 0021-0001