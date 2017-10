Olympics-Men's judo 73kg last 32 Match 16 result

LONDON, Jul 30 (Reuters) - Egypt's Hussein Hafiz beat Costa Rica's Osman Murillo Segura in match 16 of the Olympic men's Judo 73kg last 32 on Monday. Hafiz won 0200-0003 at ExCeL in London to reach the next round. Results Table Hussein Hafiz (Egypt) beat Osman Murillo Segura (Costa Rica) 0200-0003 Volodymyr Soroka (Ukraine) beat Joao Pina (Portugal) 0102-0011 Ugo Legrand (France) beat Tomasz Adamiec (Poland) 0100-0000 Nyam-Ochir Sainjargal (Mongolia) beat Christopher Voelk (Germany) 0113-0101 Bruno Silva (Brazil) beat Fred Uwase (Rwanda) 1000-0000 Rustam Orujov (Azerbaijan) beat Gideon van Zyl (South Africa) 1000-0101 Dex Elmont (Netherlands) beat Emmanuel Kojo Nartey (Ghana) 1110-0003 Mansur Isaev (Russia) beat Kiyoshi Uematsu (Spain) 0011-0002 Rasul Bokiev (Tajikistan) beat Daniel Williams (Britain) 1001-0000 Navruz Jurakobilov (Uzbekistan) beat Nick Tritton (Canada) 0011-0002 Nick Delpopolo (U.S.) beat Cheung Chi Yip (Hong Kong) 0200-0000 Iosef Palelashvili (Israel) beat Sezer Huysuz (Turkey) 0101-0000 Dirk Van Tichelt (Belgium) beat Maher Abou Rmila (Palestine) 1000-0000 Jaromir Jezek (Czech Republic) beat Aleni Smith (Samoa) 1000-0000 Wang Ki-Chun (South Korea) beat Rinat Ibragimov (Kazakhstan) 1001-0000 Riki Nakaya (Japan) beat Kyle Maxwell (Barbados) 1000-0001 (Editing by David Cutler)