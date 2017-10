Olympics-Men's Judo 73kg last 16 match 8

LONDON, July 30 (Reuters) - France's Ugo Legrand beat Egypt's Hussein Hafiz in match 8 of the Olympic men's Judo 73kg last 16 at ExCel on Monday. Legrand won 1000-0104 to reach the next round. Results Table Nyam-Ochir Sainjargal (Mongolia) beat Volodymyr Soroka (Ukraine) 0011-0002 Ugo Legrand (France) beat Hussein Hafiz (Egypt) 1000-0104 Mansur Isaev (Russia) beat Rustam Orujov (Azerbaijan) 1001-0000 Nick Delpopolo (U.S.) beat Dirk Van Tichelt (Belgium) 0010-0000 Dex Elmont (Netherlands) beat Bruno Mendonca(Brazil) 0011-0002 Wang Ki-Chun (South Korea) beat Jaromir Jezek (Czech Republic) 0010-0001 Rasul Boqiev (Tajikistan) beat Navruz Jurakobilov (Uzbekistan) 1001-0001 Riki Nakaya (Japan) beat Josef Palelashvili (Israel) 1010-0000 (Editing by Alistair Smout)