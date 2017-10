LONDON, July 30 (Reuters) - The Netherlands' Dex Elmont beat France's Ugo Legrand in a men's judo 73kg quarterfinals match. Results Table Dex Elmont (Netherlands) beat Ugo Legrand (France) 1000-0000 Mansur Isaev (Russia) beat Nyam-Ochir Sainjargal (Mongolia) 1000-0001 Riki Nakaya (Japan) beat Rasul Bokiev (Tajikistan) 0011-0002 Wang Ki-Chun (South Korea) beat Nick Delpopolo (U.S.) 0000-0000