Olympics-Men's judo 81kg last 32 results

LONDON, July 31 (Reuters) - Belgium's Joachim Bottieau beat Panama's Omar Simmonds in the last bout of the round of 32 in the Olympic men's Judo 81kg last 32 at the 2012 London Games on Tuesday. Results Table Joachim Bottieau (Belgium) beat Omar Simmonds (Panama) 1100-0001 Ivan Nifontov (Russia) beat Reginald De Windt (Netherlands Antilles) 1000-0004 Srdjan Mrvaljevic (Montenegro) beat Josateki Naulu (Fiji) 0111-0003 Sergiu Toma (Moldova) beat Jaromir Musil (Czech Republic) 1000-0001 Antoine Valois-Fortier (Canada) beat Euan Burton (Britain) 1000-0000 Takahiro Nakai (Japan) beat Boaz Munyonga (Zambia) 1000-0000 Islam Bozbayev (Kazakhstan) beat Sacha Denanyoh (Togo) 0200-0000 Emmanuel Lucenti (Argentina) beat Fetra Ratsimiziva (Madagascar) 1000-0001 Ole Bischof (Germany) beat Antonio Ciano (Italy) 0101-0001 Alain Schmitt (France) beat Guillaume Elmont (Netherlands) 0000-0001 Avtandil Tchrikishvili (Georgia) beat Tomislav Marijanovic (Croatia) 0100-0001 Laszlo Csoknyai (Hungary) beat Putu Wiradamungga (Indonesia) 0200-0001 Kim Jae-Bum (South Korea) beat Yakhyo Imamov (Uzbekistan) 0010-0001 Travis Stevens (U.S.) beat Aljaz Sedej (Slovenia) 1010-0002 Safouane Attaf (Morocco) beat Levi Saryee (Liberia) 1000-0000 WO Leandro Guilheiro (Brazil) beat Konstantin Ovchinnikovs (Latvia) 0010-0002