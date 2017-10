Olympics-Men's judo 81kg last 16 Match 8 results

LONDON, Jul 31 (Reuters) - Russia's Ivan Nifontov beat Belgium's Joachim Bottieau in Match 8 of the men's judo 81kg last 16 on Tuesday at ExCeL in London. Results Table Ivan Nifontov (Russia) beat Joachim Bottieau (Belgium) 0101-0001 Takahiro Nakai (Japan) beat Sergiu Toma (Moldova) 0101-0003 Antoine Valois-Fortier (Canada) beat Srdjan Mrvaljevic (Montenegro) 0112-0011 Ole Bischof (Germany) beat Islam Bozbayev (Kazakhstan) 1011-0012 Emmanuel Lucenti (Argentina) beat Alain Schmitt (France) 1000-0000 Kim Jae-Bum (South Korea) beat Laszlo Csoknyai (Hungary) 0010-0002 Travis Stevens (U.S.) beat Avtandil Tchrikishvili (Georgia) 1001-0001 Leandro Guilheiro (Brazil) beat Safouane Attaf (Morocco) 1001-0001