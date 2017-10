LONDON, Jul 31 (Reuters) - Canada's Antoine Valois-Fortier and Russia's Ivan Nifontov won bronze medals in the men's judo 81kg competition on Tuesday. Results Table Antoine Valois-Fortier (Canada) beat Travis Stevens (U.S.) 0011-0000 Ivan Nifontov (Russia) beat Takahiro Nakai (Japan) 0201-0000