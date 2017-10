Olympics-Men's judo 90kg last 32 results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Olympic men's judo 90kg last 32 results at the 2012 London Games on Wednesday. Results Table Roberto Meloni (Italy) beat Parviz Sobirov (Tajikistan) 0101-0013 Tiago Camilo (Brazil) beat Roman Gontyuk (Ukraine) 1001-0001 Dilshod Choriev (Uzbekistan) beat Marcus Nyman (Sweden) 0101-0013 Dmitri Gerasimenko (Serbia) beat Kinapeya Romeo Kone (Cote D'Ivoire) 1000-0000 Asley Gonzalez (Cuba) beat Hector Campos (Argentina) 1000-0000 Varlam Liparteliani (Georgia) beat Dieudonne Dolassem (Cameroon) 0101-0003 Song Dae-Nam (South Korea) beat Juan Romero (Uruguay) 1001-0000 Elkhan Mammadov (Azerbaijan) beat Christophe Lambert (Germany) 0111-0001 Winston Gordon (Britain) beat Alexandre Emond (Canada) 1000-0000 Kirill Denisov (Russia) beat Ivan Remarenco (Moldova) 1000-0001 Timur Bolat (Kazakhstan) beat Hesham Mesbah (Egypt) 1002-0011 Karolis Bauza (Lithuania) beat Romain Buffet (France) 0100-0010 Masashi Nishiyama (Japan) beat Chingiz Mamedov (Kyrgyzstan) 0110-0000 Ilias Iliadis (Greece) beat Milan Randl (Slovakia) 0111-0002