Olympics-Men's Judo 90kg last 16 results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Brazil's Tiago Camilo beat Italy's Roberto Meloni in match 8 of the Olympic men's Judo 90kg last 16 at the 2012 London Games on Wednesday. Camilo won 1011-0001 at ExCeL in London to reach the next round. Results Table Tiago Camilo (Brazil) beat Roberto Meloni (Italy) 1011-0001 Dilshod Choriev (Uzbekistan) beat Tamas Madarasz (Hungary) 1001-0001 Song Dae-Nam (South Korea) beat Elkhan Mammadov (Azerbaijan) 0110-0000 Asley Gonzalez (Cuba) beat Dmitri Gerasimenko (Serbia) 0011-0002 Masashi Nishiyama (Japan) beat Timur Bolat (Kazakhstan) 0010-0000 Mark Anthony (Australia) beat Varlam Liparteliani (Georgia) 0101-0020 Kirill Denisov (Russia) beat Winston Gordon (Britain) 0010-0000 Ilias Iliadis (Greece) beat Karolis Bauza (Lithuania) 0100-0003