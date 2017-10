Olympics-Women's judo 48kg results

LONDON, July 28 (Reuters) - Women's judo 48kg results at the 2012 London Games on Saturday. Results Table Gold Sarah Menezes (Brazil) beat Alina Dumitru (Romania) 0011-0001 Bronze medal matches Eva Csernoviczki (Hungary) beat Tomoko Fukumi (Japan) 1001-0001 Charline Van Snick (Belgium) beat Paula Pareto (Argentina) 0011-0002 Semi-final matches Sarah Menezes (Brazil) beat Charline Van Snick (Belgium) 0001-0000 Alina Dumitru (Romania) beat Tomoko Fukumi (Japan) 0102-0011 Repechage final matches Eva Csernoviczki (Hungary) beat Wu Shugen (China) 0021-0002 Paula Pareto (Argentina) beat Urantsetseg Munkhbat (Mongolia) 0011-0002 Quarter-final results Charline Van Snick (Belgium) beat Eva Csernoviczki (Hungary) 1001-0000 Sarah Menezes (Brazil) beat Wu Shugen (China) 0011-0002 Alina Dumitru (Romania) beat Urantsetseg Munkhbat (Mongolia) 0112-0011 Paula Pareto (Argentina) beat Tomoko Fukumi (Japan) 0002-0001 Last 16 results Birgit Ente (Netherlands) beat Eva Csernoviczki (Hungary) 0001-0001 Charline Van Snick (Belgium) beat Chung Jung-Yeon (South Korea) 0100-0000 Wu Shugen (China) beat Lisa Kearney (Ireland) 1011-0012 Sarah Menezes (Brazil) is level with Laetitia Payet (France) 0001-0001 Urantsetseg Munkhbat (Mongolia) beat Alexandra Podryadova (Kazakhstan) 0010-0001 Alina Dumitru (Romania) beat Dayaris Mestre (Cuba) 0100-0000 Paula Pareto (Argentina) beat Elena Moretti (Italy) 0001-0000 Tomoko Fukumi (Japan) beat Kelly Edwards (Britain) 0020-0000