Olympics-Women's judo 48kg last 16 results

LONDON, July 28 (Reuters) - Mongolia's Urantsetseg Munkhbat beat Kazakhstan's Alexandra Podryadova in the Olympic women's Judo 48kg last 16 at the 2012 London Games on Saturday. Munkhbat won 0010-0001 at ExCeL in London to reach the next round. Results Table Urantsetseg Munkhbat (Mongolia) beat Alexandra Podryadova (Kazakhstan) 0010-0001 Dayaris Mestre (Cuba) beat Alina Dumitru (Romania) Paula Pareto (Argentina) beat Elena Moretti (Italy) 0001-0000 Tomoko Fukumi (Japan) beat Kelly Edwards (Britain) 0020-0000