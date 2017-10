Olympics-France's Laetitia Payet won in women's Judo 48kg last 16

LONDON, July 28 (Reuters) - France's Laetitia Payet beat Brazil's Sarah Menezes in the Olympic women's Judo 48kg last 16 at the 2012 London Games on Saturday. Payet won at ExCeL in London to reach the next round. Results Table Laetitia Payet (France) beat Sarah Menezes (Brazil) 0001-0001 Urantsetseg Munkhbat (Mongolia) beat Alexandra Podryadova (Kazakhstan) 0010-0001 Dayaris Mestre (Cuba) beat Alina Dumitru (Romania) Paula Pareto (Argentina) beat Elena Moretti (Italy) 0001-0000 Tomoko Fukumi (Japan) beat Kelly Edwards (Britain) 0020-0000