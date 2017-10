LONDON, July 29 (Reuters) - Romania's Andreea Stefania Chitu beat Algeria's Soraya Haddad in the Olympic women's Judo 52kg last 32 at the 2012 London Games on Sunday. Chitu won 0100-0000 at ExCeL in London to reach the next round. Results Table Andreea Stefania Chitu (Romania) beat Soraya Haddad (Algeria) 0100-0000 Marie Muller (Luxembourg) beat Ana Carrascosa (Spain) 0201-0000 Bundmaa Munkhbaatar (Mongolia) beat Linouse Desravine (Haiti) 0100-0000