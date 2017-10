Olympics-Women's judo 52kg last 16 match 8 results

LONDON, July 29 (Reuters) - Italy's Rosalba Forciniti beat Germany's Romy Tarangul in match 8 of the Olympic women's Judo 52kg last 16 at the 2012 London Games on Sunday. Forciniti won 0001-0002 at ExCeL in London to reach the next round. Results Table Rosalba Forciniti (Italy) beat Romy Tarangul (Germany) 0001-0002 Kim Kyung-Ok (South Korea) beat Erika Miranda (Brazil) 1012-0001 Christianne Legentil (Mauritius) beat Majlinda Kelmendi (Albania) 1001-0101 Priscilla Gneto (France) beat Joana Ramos (Portugal) 1001-0000 An Kum Ae (North Korea) beat Misato Nakamura (Japan) 0102-0002 Ilse Heylen (Belgium) beat Andreea Stefania Chitu (Romania) 0010-0000 Marie Muller (Luxembourg) beat Maria Garcia (Dominican Republic) 1011-0002 Yanet Bermoy (Cuba) beat Bundmaa Munkhbaatar (Mongolia) 0020-0000