Olympics-Women's judo 57kg last 32 results

LONDON, July 30 (Reuters) - Olympic women's judo 57kg last 32 results at the 2012 London Games on Monday. Results Table Corina Caprioriu (Romania) beat Wang Hui (China) 1020-0000 Hedvig Karakas (Hungary) beat Concepcion Bellorin (Spain) 1000-0011 Sabrina Filzmoser (Austria) beat Joliane Melancon (Canada) 1000-0100 Automne Pavia (France) beat Sarah Clark (Britain) 0100-0001 Rafaela Silva (Brazil) beat Miryam Roper (Germany) 0021-0002 Kim Jan Di (South Korea) beat Sumiya Dorjsuren (Mongolia) 0001-0001 Yurisleydis Lupetey (Cuba) beat Ioulieta Boukouvala (Greece) 0011-0001 Kaori Matsumoto (Japan) beat Vesna Dzukic (Slovenia) 0110-0002 Marti Malloy (U.S.) beat Telma Monteiro (Portugal) 0010-0000