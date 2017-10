Olympics-Women's judo 57kg last 16 Match 8 results

LONDON, July 30 (Reuters) - Romania's Corina Caprioriu beat Djibouti's Sally Raguib in Match 8 of the Olympic women's judo 57kg last 16 at ExCeL on Monday. Caprioriu won 1000-0000 in London to reach the next round. Results Table Corina Caprioriu (Romania) beat Sally Raguib (Djibouti) 1000-0000 Sabrina Filzmoser (Austria) beat Hortance Diedhiou (Senegal) 1001-0001 Automne Pavia (France) beat Carli Renzi (Australia) 0151-0003 Hedvig Karakas (Hungary) beat Rafaela Silva (Brazil) 1001-0000 Giulia Quintavalle (Italy) beat Kim Jan Di (South Korea) 1011-0002 Irina Zabludina (Russia) beat Yurileidys Lupetey (Cuba) 1000-0001 Kaori Matsumoto (Japan) beat Kifayat Gasimova (Azerbaijan) 0100-0000 Marti Malloy (U.S.) beat Yadinys Amaris (Colombia) 1000-0000 (Editing by David Cutler)