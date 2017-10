Olympics-Women's judo 63kg last 32 results

LONDON, July 31 (Reuters) - Olympic women's judo 63kg last 32 results at the 2012 London Games on Tuesday. Results Table Hilde Drexler (Austria) beat Rizlen Kaida Zouak (Morocco) 0011-0000 Urska Zolnir (Slovenia) beat Claudia Malzahn (Germany) 1100-0000 Elisabeth Willeboordse (Netherlands) beat Caren Chammas (Lebanon) 1100-0001 Munkhzaya Tsedevsuren (Mongolia) beat Jennifer Anson (Palau) 1100-0000 Xu Lili (China) beat Mariana Silva (Brazil) 0101-0001 Gevrise Emane (France) beat Gemma Howell (Britain) 1000-0000 Ramila Yusubova (Azerbaijan) beat Gulnar Hayytbayeva (Turkmenistan) 0111-0000 Yoshie Ueno (Japan) beat Garima Chaudhary (India) 1000-0000