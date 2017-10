Olympics-Women's judo 63kg last 16 Match 8 results

LONDON, Jul 31 (Reuters) - Israel's Alice Schlesinger beat Austria's Hilde Drexler in Match 8 of the Olympic women's judo 63kg last 16 at Excel on Tuesday. Results Table Alice Schlesinger (Israel) beat Hilde Drexler (Austria) 0010-0002 Urska Zolnir (Slovenia) beat Estefania Garcia (Ecuador) 1000-0001 Munkhzaya Tsedevsuren (Mongolia) beat Johanna Ylinen (Finland) 1000-0000 Elisabeth Willeboordse (Netherlands) beat Severine Nebie (Burkina Faso) 1000-0001 Gevrise Emane (France) beat Yaritza Abel (Cuba) 0001-0001 Xu Lili (China) beat Edwige Gwend (Italy) 0211-0002 Joung Da-Woon (South Korea) beat Ramila Yusubova (Azerbaijan) 1000-0001 Yoshie Ueno (Japan) beat Marijana Miskovic (Croatia) 0010-0000