LONDON, Aug 1 (Reuters) - China's Chen Fei beat Japan's Haruka Tachimoto in an Olympic women's judo 70kg quarter-finals match on Wednesday. Results Table Chen Fei (China) beat Haruka Tachimoto (Japan) 002-002 Kerstin Thiele (Germany) beat Edith Bosch (Netherlands) 0101-000 Hwang Yea-Seul (South Korea) beat Rasa Sraka (Slovenia) 100-0001 Lucie Decosse (France) beat Yuri Alvear (Colombia) 100-000