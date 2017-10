LONDON, Aug 2 (Reuters) - France's Audrey Tcheumeo beat Canada's Amy Cotton in Match 13 of the women's judo 78kg last 32 on Thursday. Results Table Audrey Tcheumeo (France) beat Amy Cotton (Canada) 0010-0001 Adjani Koumba Imanda (Gabon) beat Odette Ntahonvukiye (Burundi) 0200-0000 Daria Pogorzelec (Poland) beat Ana Velensek (Slovenia) 0010-0000 Gemma Gibbons (Britain) beat Yahima Ramirez (Portugal) 1000-0000 Akari Ogata (Japan) beat Jeong Gyeong-Mi (South Korea) 0010-0002