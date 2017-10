LONDON, Aug 2 (Reuters) - France's Audrey Tcheumeo beat China's Yang Xiuli in Match 4 of the women's judo 78kg quarter-finals on Thursday. Results Table Audrey Tcheumeo (France) beat Yang Xiuli (China) 0101-0001 Kayla Harrison (U.S.) beat Abigel Joo (Hungary) 1010-0100 Gemma Gibbons (Britain) beat Marhinde Verkerk (Netherlands) 0100-0000 Mayra Aguiar Da Silva (Brazil) beat Daria Pogorzelec (Poland) 0200-0000