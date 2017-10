LONDON, Aug 3 (Reuters) - Britain's Karina Bryant won the bronze medal in the women's judo +78kg on Friday. Bryant beat Ukraine's Iryna Kindzerska at ExCeL in London. Results Table Tong Wen (China) beat Maria Suelen Altheman (Brazil) 1000-0001 Karina Bryant (Britain) beat Iryna Kindzerska (Ukraine) 0200-0110