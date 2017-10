Olympics-Complete medals table at end of Day 12

Aug 9 (Reuters) - China lead the Olympic medal standings after Day 12 of the London Games on Wednesday.

Results Table Rank Country G S B Total 1. China 36 22 19 77 2. U.S. 34 22 25 81 3. Britain 22 13 13 48 4. South Korea 12 7 6 25 5. Russia 11 19 22 52 6. France 8 9 11 28 7. Germany 7 15 10 32 8. Italy 7 6 4 17 9. Hungary 6 2 3 11 10. Kazakhstan 6 0 2 8 11. Australia 5 12 9 26 12. Netherlands 5 4 6 15 13. Japan 4 13 14 31 14. Iran 4 3 1 8 15. North Korea 4 0 1 5 16. Cuba 3 3 1 7 17. New Zealand 3 2 5 10 18. Belarus 3 2 4 9 19. South Africa 3 1 0 4 20. Ukraine 3 0 6 9 21. Spain 2 6 1 9 22. Romania 2 5 2 9 23. Denmark 2 4 3 9 24. Jamaica 2 2 2 6 25. Brazil 2 1 7 10 26. Poland 2 1 5 8 27. Croatia 2 1 1 4 28. Switzerland 2 1 0 3 29. Ethiopia 2 0 2 4 30. Canada 1 4 9 14 31. Sweden 1 3 3 7 32. Czech Republic 1 3 2 6 33. Kenya 1 2 2 5 34. Slovenia 1 1 2 4 35. Georgia 1 1 1 3 35=. Norway 1 1 1 3 37. Dominican Republic 1 1 0 2 38. Lithuania 1 0 1 2 39. Algeria 1 0 0 1 39=. Grenada 1 0 0 1 39=. Venezuela 1 0 0 1 42. Colombia 0 3 2 5 42=. Mexico 0 3 2 5 44. Azerbaijan 0 2 2 4 45. Egypt 0 2 0 2 46. India 0 1 3 4 46=. Slovakia 0 1 3 4 48. Armenia 0 1 2 3 48=. Belgium 0 1 2 3 48=. Mongolia 0 1 2 3 51. Estonia 0 1 1 2 51=. Indonesia 0 1 1 2 51=. Serbia 0 1 1 2 51=. Thailand 0 1 1 2 51=. Tunisia 0 1 1 2 56. Cyprus 0 1 0 1 56=. Finland 0 1 0 1 56=. Guatemala 0 1 0 1 56=. Malaysia 0 1 0 1 56=. Portugal 0 1 0 1 56=. Taiwan 0 1 0 1 62. Greece 0 0 2 2 62=. Moldova 0 0 2 2 62=. Qatar 0 0 2 2 62=. Singapore 0 0 2 2 66. Argentina 0 0 1 1 66=. Hong Kong 0 0 1 1 66=. Ireland 0 0 1 1 66=. Saudi Arabia 0 0 1 1 66=. Kuwait 0 0 1 1 66=. Morocco 0 0 1 1 66=. Puerto Rico 0 0 1 1 66=. Tajikistan 0 0 1 1 66=. Trinidad and Tobago 0 0 1 1 66=. Turkey 0 0 0 1 66=. Uzbekistan 0 0 0 1

G = Gold S = Silver B = Bronze