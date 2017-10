Olympics-Complete medals table at end of day four

China lead the Olympic medal standings after winning four gold, one silver and one bronze on day four of the London Games on Tuesday. Results Table Rank Country G S B Total 1. China 13 6 4 23 2. U.S. 9 8 6 23 3. France 4 3 4 11 4. South Korea 3 2 3 8 5. North Korea 3 0 1 4 6. Kazakhstan 3 0 0 3 7. Italy 2 4 2 8 8. Germany 2 3 1 6 9. Russia 2 2 4 8 10. South Africa 2 0 0 2 11. Japan 1 4 8 13 12. Australia 1 3 2 6 13. Romania 1 2 2 5 14. Brazil 1 1 1 3 14=. Hungary 1 1 1 3 16. Netherlands 1 1 0 2 17. Ukraine 1 0 2 3 18. Georgia 1 0 0 1 18=. Lithuania 1 0 0 1 18=. Slovenia 1 0 0 1 21. Britain 0 2 2 4 22. Mexico 0 2 0 2 22=. Colombia 0 2 0 2 24. Indonesia 0 1 1 2 25. Egypt 0 1 0 1 25=. Denmark 0 1 0 1 25=. Sweden 0 1 0 1 25=. Poland 0 1 0 1 25=. Taiwan 0 1 0 1 25=. Thailand 0 1 0 1 25=. Cuba 0 1 0 1 32. Canada 0 0 4 4 33. Slovakia 0 0 2 2 34. Mongolia 0 0 1 1 34=. Moldova 0 0 1 1 34=. Azerbaijan 0 0 1 1 34=. India 0 0 1 1 34=. Norway 0 0 1 1 34=. Serbia 0 0 1 1 34=. Belgium 0 0 1 1 34=. Uzbekistan 0 0 1 1 34=. Qatar 0 0 1 1 34=. New Zealand 0 0 1 1 Total 53 54 60 167 G = Gold S = Silver B = Bronze