Olympics-Women's modern pentathlon combined events - results

LONDON, Aug 12 (Reuters) - Lithuania's Laura Asadauskaite won the Olympic gold medal in the women's modern pentathlon on Sunday. Britain's Samantha Murray won the silver and Brazil's Yane Marques won the bronze. Results Table Fencing Swimming Riding Combined Events Overall 1. Laura Asadauskaite (Lithuania) 952 1136 1180 2140 5408 2. Samantha Murray (Britain) 832 1264 1140 2120 5356 3. Yane Marques (Brazil) 904 1212 1152 2072 5340 4. Margaux Isaksen (U.S.) 928 1140 1120 2144 5332 5. Chen Qian (China) 904 1148 1120 2152 5324 6. Anastasiya Prokopenko (Belarus) 760 1020 1140 2336 5256 7. Chloe Esposito (Australia) 736 1216 1156 2140 5248 8. Elena Rublevska (Latvia) 1000 1040 1136 2052 5228 9. Natalya Coyle (Ireland) 856 1132 1160 2072 5220 10. Iryna Khokhlova (Ukraine) 832 1168 1200 1992 5192 11. Melanie McCann (Canada) 856 1104 1180 2040 5180 12. Gintare Venckauskaite (Lithuania) 640 1160 1160 2216 5176 13. Sylwia Gawlikowska (Poland) 808 1152 1148 2060 5168 14. Miao Yihua (China) 880 1132 1136 2016 5164 15. Lena Schoneborn (Germany) 856 1124 1052 2128 5160 16. Aya Medany (Egypt) 880 1136 1124 1996 5136 17. Ekaterina Khuraskina (Russia) 832 1012 1160 2124 5128 18. Amelie Caze (France) 856 1224 1180 1848 5108 19. Katarzyna Wojcik (Poland) 784 1112 1140 2052 5088 20. Adrienn Toth (Hungary) 976 1156 1100 1852 5084 21. Mhairi Spence (Britain) 856 1164 1096 1936 5052 22. Natalie Dianova (Czech Republic) 808 1196 1056 1988 5048 23. Viktoriya Tereshchuk (Ukraine) 736 1168 1068 2024 4996 24. Yang Soo Jin (Korea) 736 1148 1120 1960 4964 25. Claudia Cesarini (Italy) 760 1088 1044 2020 4912 26. Annika Schleu (Germany) 688 1120 1140 1936 4884 27. Sabrina Crognale (Italy) 880 1072 1128 1772 4852 28. Suzanne Stettinius (U.S.) 664 1096 1120 1952 4832 29. Donna Vakalis (Canada) 808 1096 844 2080 4828 30. Shino Yamanaka (Japan) 568 996 1136 2128 4828 31. Elodie Clouvel (France) 760 1244 1060 1704 4768 32. Hanna Vasilionak (Belarus) 784 968 1016 1924 4692 33. Sarolta Kovacs (Hungary) 664 1264 520 DNF 1948 4396 34. Narumi Kurosu (Japan) 592 1092 704 1672 4060 35. Evdokia Gretchichnikova (Russia) 928 1040 0 DNF 1884 3852 36. Tamara Vega (Mexico) 784 1136 460 DNF 0DNS 2380